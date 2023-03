Ha riaperto l'ufficio postale di Valverde dopo il furto del postamat

Poste Italiane, ha riaperto questa mattina l’ufficio postale di Valverde, assaltato nella notte tra sabato e domenica da un commando che ha portato via con un escavatore il postamat, andando via con un bottino di oltre 20 mila euro. L’azienda ha reso noto che grazie al tempestivo intervento per il ripristino della sede, l’ufficio è tornato operativo già da questa mattina con tutti i servizi disponibili per i cittadini allo sportello.