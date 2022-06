Acireale, riapre l'ufficio postale di Scillichenti

È stato inaugurato alla presenza delle istituzioni locali e dei rappresentanti di Poste Italiane l’ufficio postale della frazione acese di Scillichenti, precisamente in via Provinciale 105. Per il borgo, che conta circa 1.500 abitanti e che nella stagione estiva accoglie numerosi turisti, l’attesa riapertura ha rappresentato un importante segno di attenzione al territorio da parte di Poste Italiane verso la comunità locale. Per il sindaco di Acireale, Stefano Alì, presente assieme al consigliere comunale Giuseppe Ferlito nella sede rinnovata, “la presenza di un ufficio postale in un territorio costituisce, da sempre, un autentico punto di riferimento, presidio di servizi che, altrimenti, non verrebbero garantiti, con grave nocumento per le popolazioni interessate. Nel caso di Scillichenti assume un valore ancora maggiore, innanzitutto perché si tratta di una riapertura fortemente voluta dalla cittadinanza della frazione e delle zone che insistono su di essa, alle prese con forti disagi dopo la chiusura di una storica agenzia bancaria. Gli uffici postali, a tutte le latitudini, rendono un servizio di prossimità apprezzato, innanzitutto, dalle famiglie e dai piccoli commercianti". L’ufficio postale di Scillichenti è aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8.20 alle 13.45.