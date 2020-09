Controlli a Zia Lisa, denunciato titolare di una rivendita di ricambi usati

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato Librino hanno effettuato dei controlli volti a tutelare l'ambiente nel quartiere di Zia Lisa. Nello specifico, i poliziotti hanno controllato un esercizio commerciale specializzato nella vendita di ricambi usati. Il titolare, a fronte dell'autorizzazione per la rivendita della merce, aveva allestito abusivamente un luogo di gestione illegale di rifiuti speciali derivante dallo smontaggio di autovetture. A tal riguardo, la polizia di Stato ha accertato la presenza di tonnellate di materiale ferroso non bonificato e in disuso con perdita di oli e grassi nel terreno e ciò, potrebbe creare un importante danno ambientale in una zona altamente residenziale e con il mare vicino. Il responsabile è stato indagato in stato di libertà per il reato di gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi derivanti da smontaggio di autovetture e sono state sequestrate diverse tonnellate di materiale ferroso non bonificato.

