La ricercatrice catanese Paola Tricomi tra i 30 "eroi del quotidiano" premiati da Sergio Mattarella

"Voglio dedicare la mia onorificenza a tutte le persone che hanno reso possibile il mio cammino, tutti insieme abbiamo aperto la strada a un mondo migliore". Lo scrive sui social Paola Tricomi, ricercatrice catanese laureata all'Università di Catania e attualmente all'Università per stranieri di Siena, dopo che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella le ha comunicato il conferimento di una tra le 30 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

La 32enne ricercatrice etnea è affetta da una malattia neuromuscolare degenerativa e da tempo si batte per i diritti dei disabili. "Per la sua determinazione nel voler abbattere gli impedimenti e gli ostacoli in modo che sia garantito il diritto allo studio delle persone disabili" si legge nella motivazione del conferimento. L'Università per Stranieri esprime in una nota "grande orgoglio e gratitudine" per il conferimento e "per l'impegno di Paola Tricomi nella difesa del diritto allo studio delle persone con disabilità e la sua determinazione nel superare le barriere che ne ostacolano il pieno sviluppo".

Anche a Scuola Normale Superiore di Pisa "si felicita con la ex allieva Paola Tricomi per l'onorificenza che riceverà da Sergio Mattarella, il prossimo 20 marzo: Cavaliere al Merito per l'impegno civile 'per la sua determinazione nel voler abbattere gli impedimenti e gli ostacoli al diritto allo studio delle persone disabili'. Affetta da atrofia muscolare spinale, una malattia fortemente debilitante, Tricomi è stata allieva dal 2018 al 2022 del corso di perfezionamento della Normale di Pisa in Letteratura, arte e storia dell'Europa medievale e moderna, ed è tra i 30 cittadini che saranno insigniti dal Presidente della Repubblica". "Paola ha perseguito con grande tenacia i suoi sogni - sottolinea ancora l'Università -: diventare una eccellente ricercatrice, scrittrice, poetessa, documentarista. Tutta la comunità della Scuola si complimenta per questa prestigiosa e meritata onorificenza". Siciliana, 32 anni, Tricomi si è laureata all'Università di Catania ed è attualmente ricercatrice a Siena.

