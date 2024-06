Barca a vela affondata, proseguono le ricerche di eventuali superstiti | Video

Proseguono le ricerche di eventuali superstiti del naufragio della barca a vela avvenuto l'altro ieri notte a 120 miglia dalle coste calabresi, in area di responsabilità Sar italiana. Per le attività di ricerca sono attualmente presenti in zona di intervento due motovedette della guardia costiera, partite da Reggio Calabria e Roccella ionica, e un aereo ATR42 decollato dalla base aeromobili delle guardia costiera di Catania. Il numero dei dispersi, in base a quanto riferito dai superstiti, è di 66 persone.

Dodici i naufraghi recuperati, prima trasbordati da un'unità francese su un mercantile e poi portati a bordo della CP305, che li ha condotti verso il porto delle Grazie di Roccella Ionica . Anche la nave Dattilo della guardia costiera, di stanza a Catania, partecipa ai pattugliamenti. A bordo dei mezzi navali sono presenti anche i team sanitari del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine Di Malta.