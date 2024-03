Scomparsa di Mohamed, il piccolo non sarebbe da solo: continuano le ricerche

Si è tenuta ieri una riunione alla prefettura di Catania per un aggiornamento relativo alla scomparsa del piccolo Mohamed, 10 anni, da una comunità di Santa Maria di Licodia. Alla riunione hanno partecipato il sindaco di Santa Maria di Licodia, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, il dirigente del compartimento polizia stradale, il dirigente della sezione polstrada, il vice comandante provinciale dei vigili del fuoco e il comandante della compagnia carabinieri di Paternò. E' stato previsto per la mattinata di oggi un ulteriore aggiornamento, anche per l'eventuale dispiegamento di ulteriori risorse e supporti tecnologici.

Proseguono, intanto, le ricerche del minore scomparso nella notte tra il 12 e il 13 marzo da Santa Maria di Licodia. Da altre informazioni acquisite Mohamed, non in possesso di un cellulare, sarebbe accompagnato da altro un minore, non legato da rapporto di parentela.

Il bambino, al momento della scomparsa, indossava un pigiama e si è allontanato dalla casa in via Vittorio Emanuele, in cui viveva con le sorelle. Proprio le sorelle avrebbero riferito ai carabinieri di Paternò che Mohamed sarebbe in compagnia di un parente. In tutto, infatti, la famiglia sarebbe composta da cinque persone e, forse, il movente della fuga sarebbe da attribuire ad una decisione del Tribunale di spostare Mohamed da quella casa. Ma il racconto rimane ancora poco chiaro.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale