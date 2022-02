Gli chiedono il green pass: lui spacca una vetrina e minaccia il proprietario del locale

Alla richiesta del green pass è andato in escandenze e ha spaccato una vetrina e minacciato il titolare del locale con un coccio aguzzo di bottiglia. E' accaduto ieri sera in un locale di piazza Papa Giovanni XXIII: sul posto è intervenuta la polizia per cercare di sedare un uomo in escandescenze.

L'uomo, che si trovava ancora all’interno del negozio, è stato portato in questura: è un 32enne di origini marocchine senza fissa dimora ed è stato denunciato per minacce e danneggiamento e trattenuto a disposizione dell’ufficio immigrazione per accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.