Catania celebra il 171esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato: l'elenco dei riconoscimenti

Ispettore



Alberto Antonio PRIVITERA

dell’Ufficio del Personale



PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE



Con slancio altruistico, libero dal servizio, accorreva in aiuto di due anziani che, con la loro

autovettura, erano rimasti in panne all’interno di una galleria. Nella circostanza,

sostituendosi all’autista, saliva a bordo dell’autovettura che, rimasta senza freni,

indietreggiava pericolosamente contromano; uscito dalla galleria arrestava la marcia del

veicolo incastrandolo nel canale di gronda. Esempio di prontezza e senso del dovere.

Catania, 6 giugno 2012.



Sovrintendente Capo

Gaetano Marco D’ALESSANDRO

della Squadra Mobile



PUBBLICA BENEMERENZA AL MERITO CIVILE



Durante la Ricerca di un uomo, mentre ispezionava una scogliera ove aveva individuato

effetti personali, utili al suo ritrovamento, scivolando lungo il costone rimaneva ferito.

Esempio di tenacia, senso del dovere e spirito di sacrificio. Catania, 15 settembre 2015.



Sovrintendente Capo Coordinatore

Silvestro CHIAVETTA



della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo



PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO



Espletava, libero dal servizio, un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di mettere in

fuga il rapinatore di una farmacia evitando ulteriori e più gravi conseguenze ai presenti;

nella circostanza, incurante del pericolo, dopo essersi qualificato, tentava di rendere

inoffensivo il malvivente che, al fine di guadagnarsi l’impunità, non esitava a puntare al suo

indirizzo un’arma.

Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio.

Belpasso, Piano Tavola, 8 agosto 2018.

Vice Sovrintendente

Salvatore RIZZO

Vice Sovrintendente

Sebastiano CANNAVO’

del Compartimento Polizia Stradale

PROMOZIONE PER MERITO STRAORDINARIO



Evidenziando eccezionali capacità professionali e operative predisponevano un

tempestivo intervento di soccorso pubblico a seguito di una segnalazione relativa ad un

conducente di una autovettura che percorreva la carreggiata autostradale contromano;

nella circostanza, incuranti del pericolo, si adoperavano riuscendo a fermare

l’automobilista ed a bloccare il flusso veicolare che sopraggiungeva a velocità elevata

salvaguardando così la sicurezza degli utenti. Chiaro esempio di coraggio e senso del

dovere. Catania, 16 ottobre 2018.



Vice Questore della Polizia di Stato

Claudio Giuseppe PUCCI

dell’Ufficio Immigrazione

Sostituto Commissario

Giuseppa CASELLA

della D.I.G.O.S.

Vice Ispettore

Salvatore CARUSO

dell’Ufficio tecnico Logistico

Sovrintendente Capo

Antonio BASILE

Sovrintendente

Vincenzo D’ANTONIO

Vice Sovrintendente



Luigi LA FERLA



ENCOMIO SOLENNE

Assistente Capo Coordinatore

Santi VILLARI

Assistente Capo Coordinatore

Alessandro MINEO

ENCOMIO



Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa

espletavano una operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con il deferimento

all’Autorità Giudiziaria di settanta soggetti ritenuti responsabili dei reati di corruzione per

atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, falso

ideologico commesso dal pubblico ufficiale, abuso d’ufficio truffa aggravata, nonché con la

misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio a carico di dieci

dipendenti pubblici. Catania, 28 giugno 2019.

Commissario Capo della Polizia di Stato



Fortunato PATANE’

della D.I.G.O.S.



ENCOMIO SOLENNE



Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune intuito operativo coordinava una

operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con la cattura di un latitante anarchico e

con l’arresto dei suoi due fiancheggiatori, tutti dediti a crimini di particolare pericolosità, tra

cui attentati ai danni di edifici istituzionali. Brescia, 22 maggio 2019.



Commissario Capo

Vincenzo STANCANELLI



del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”



Ispettore

Salvatore MAZURCO

Assistente



Giuseppe Gianluca TUDISCO



del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni



Assistente



Gianpiero Salvatore LUGNAN

Della Squadra Mobile

ENCOMIO SOLENNE

Sovrintendente Capo

Roberto CARNABUCI

della Sezione Polizia Ferroviaria



Vice Sovrintendente

Giuseppe Pio SESTU

del Commissariato di PS “Acireale”



ENCOMIO



Evidenziando spiccate capacità professionali, spirito di iniziativa e non comune

determinazione operativa espletavano una attività di soccorso pubblico che permetteva, in

occasione di una alluvione, di condurre in salvo nove persone ed i loro animali domestici

bloccati all’interno di un comprensorio abitativo rimasto isolato e danneggiato a causa

dell’esondazione di un fiume. Contrada Primosole, 19 ottobre 2018.



Sostituto Commissario

Sergio MAIO

Vice Ispettore

Antonino BRUNO

della Squadra Mobile

ENCOMIO SOLENNE

Sovrintendente Capo

Francesco BONANNO

della Squadra Mobile

Vice Sovrintendente

Giuseppe Massimo ARENA

della DIGOS

ENCOMIO



Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune intuito investigativo

espletavano una attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due

soggetti, appartenenti ad un locale clan mafioso, responsabili di estorsione aggravata e

continuata in danno di un commerciante. Catania, 21 febbraio 2019.



Ispettore Superiore

Salvatore GUERRIERA

Sovrintendente Capo Coordinatore

Alessandro MIRAZITA

Sovrintendente Capo

Salvatore FALLETTA

Sovrintendente Capo

Salvatore TRIGILIO

della Squadra Mobile



Assistente Capo Coordinatore



Corrado GALIZIA

del Commissariato di PS “Centrale”

ENCOMIO SOLENNE



Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa

espletavano una attività investigativa che concludeva con l’arresto di un latitante di spicco

un clan mafioso.

Chiaro esempio di abnegazione e coraggio. Pistoia, 13 aprile 2017.



Assistente Capo

Marco AIELLO



dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Cinofili



ENCOMIO SOLENNE

Sovrintendente

Giuseppe SEMINARA



dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico



ENCOMIO



Evidenziando spiccate capacità professionali, spirito di iniziativa e non comune

determinazione operativa espletavano un intervento di soccorso pubblico in favore di due

donne che, a bordo della loro autovettura, erano precipitate in un dirupo. Catania, 2

settembre 2018.



Assistente

Rosario RONSISVALLE



dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico



Assistente

Diego CIAMPI

della Squadra Mobile

ENCOMIO SOLENNE



Evidenziando spiccate capacità professionali, spirito di iniziativa e non comune

determinazione operativa espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di

salvare la vita ad una donna che aveva posto in essere un gesto anticonservativo.

Catania, 17 ottobre 2018.



Agente Scelto

Benedetto RIZZA



del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Centrale”



ENCOMIO SOLENNE



Evidenziando spiccate capacità professionali, spirito di iniziativa e non comune

determinazione operativa espletava un intervento di soccorso pubblico che consentiva di

salvare la vita ad una donna disabile rimasta bloccata all’interno di una abitazione in cui

era divampato un violento incendio. Palermo, 8 gennaio 2019.



Vice Commissario

Antonino Alessandro PENNISI

Assistente Capo

Giorgio PIAZZA



del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Polizia Postale “Sicilia Orientale”



ENCOMIO



Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano una attività di polizia giudiziaria

che si concludeva con l’individuazione di dieci ragazzi, otto dei quali minorenni, resisi

responsabili di cyber bullismo. Catania, 8 novembre 2017.



Assistente Capo Coordinatore

Gianluca TARANTO



Dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Scalo Marittimo ed Aereo di Catania



ENCOMIO



Evidenziando spiccate qualità professionali ed intuito investigativo, espletava una attività

di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di una ordinanza di applicazione

di misure cautelari nei confronti di 38 soggetti, in relazione ai delitti di associazione per

delinquere finalizzata all’acquisto, vendita e detenzione di armi e munizioni. Reggio

Calabria, 26 giugno 2018.



Assistente Capo

Michele FAGONE

del Commissariato di PS “Acireale”



Agente scelto

Davide PONTICELLO



dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico



ENCOMIO



Evidenziando spiccate qualità professionali ed intuito investigativo, espletava una attività

di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza, di un pluripregiudicato

resosi responsabile di due rapine pluriaggravate in concorso con altro soggetto. Acireale,

24 novembre 2017.



Catania 12 aprile 2023