Acireale, consegnati i riconoscimenti agli assistenti bagnanti

Ha avuto luogo al Comune di Acireale la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli assistenti bagnanti che, durante la stagione estiva appena conclusa, hanno prestato la loro opera al solarium di Santa Tecla, zona “Cocole”, che accoglie anche persone con disabilità. I protagonisti sono tutti in organico al corpo volontario di soccorso in mare che ha sede ad Ispica ed è presieduto dal maresciallo maggiore Salvatore Dimartino con responsabile tecnico nazionale il dott. Sandro Gaglio, il quale ha coordinato la cerimonia che si è tenuta nella Sala “Galatea”. I riconoscimenti sono stati consegnati dal sindaco, ing. Stefano Alì, dall’assessore agli Affari istituzionali, avv. Mario Di Prima, dal consigliere comunale Martino Florio, promotore di numerose iniziative a sostegno delle persone con disabilità, e dal comandante dell’Ufficio locale marittimo di Acireale (Locamare), luogotenente Gaetano Guglielmino. I premi sono stati consegnati ai volontari che si sono distinti in oltre 10 interventi in mare: Luca La Guidara, Salvatore Arcidiacono, Giulio Cutuli, Valerio Balsamo, Rafael Barbagallo, Giulia Di Salvo, Giovanni Visalli, Antonio Bellia, Gabriele Sciuto, Gabriele Puleo, Raffaele Sciuto, Alessandro Gaglio, Alfredo Quattrocchi, Giulio Cutuli e Vincenzo Rossi. Riconoscimenti speciali a Denise Fresta, campionessa italiana di nuoto nei 1500 metri stile libero ai recenti Giochi nazionali paralimpici, e a Mario Pappalardo, dipendente comunale, responsabile unico del procedimento (Rup) relativo all'affidamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare nei solarium comunali per la stagione estiva 2022.