Ricordo Maina, la proposta del consigliere Nicotra (FDI): “Intitolargli lo slargo di via Cardinale Dusmet"

“Nonostante siano passati due anni dalla sua scomparsa il ricordo del cerimoniere del Comune di Catania, Cavaliere Luigi Maina, è ancora vivo in ognuno di noi. Mi sembra doveroso, quindi, intitolare ad un uomo, che ha dato tanto alla città, lo slargo di via Cardinale Dusmet angolo via Porticello” Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Catania e esponente di Fratelli D’Italia Carmelo Nicotra.

Carmelo Nicotra

“A tal proposito ho già presentato una mozione in merito e confido che la proposta possa diventare operativa in breve tempo - prosegue Nicotra - parliamo di una persona di profonda cultura e generosità. La città ha il dovere di ricordarlo in modo fattivo anche per la sua devozione a Sant’Agata”.