Il ricordo di Luigi Maina a tre anni dalla scomparsa

Oggi una delegazione della "Fondazione Sant'Agathae - Premio Luigi Maina" ha visitato la Cappella Sant'Orsola del cimitero per rendere omaggio all'illustre Luigi Maina nel ricordo del terzo anniversario della sua scomparsa.

Sempre in questa giornata la Fondazione ha inoltrato una nota ufficiale al Sindaco Enrico Trantino con la richiesta di commemorare la figura di Luigi Maina con l'intitolazione di una via cittadina, di una sala del Palazzo Municipale e la disponibilità di traslare le spoglie mortali nel Viale delle persone illustri del cimitero di Catania.

La giuria ha deciso di comunicare che la terza edizione del Premio Luigi Maina si terrà a febbraio 2024, anche le successive edizioni si svolgeranno durante le celebrazioni invernali in onore di Sant'Agata.

I componenti della giuria del premio Giovanni Saguto, Lorenzo Costanzo, Davide Cannavò, gli eredi Marina Arcidiacono e Alessandro Pizzino e Riccardo Tomasello presidente della Fondazione.