Ricorso Oikos respinto, Cga: "Il rinnovo dell'autorizzazione ambientale è illegittimo"

Nuovo capitolo, forse risolutivo, sulla discarica gestita da Oikos Spa, a Motta Sant'Anastasia in contrada Valanghe d'Inverno e vicina al territorio di Misterbianco: la sentenza del Cga (Consiglio di Giustizia Amministrativa), presieduto da Ermanno De Francisco, ha sancito nelle scorse ore l'illegittimità del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia). Al centro della questione l'uso da parte della società che gestisce la discarica della particella 131.

La pronuncia definitiva respinge il ricorso principale in appello proposto dalla Oikos contro il comune di Misterbianco, l'associazione Zero Waste Sicilia, Legambiente Sicilia (costituiti in giudizio), 4 cittadini attivisti non costituiti in giudizio, la presidenza della Regione, Arpa, assessorati regionali Territorio e ambiente, Energia e servizi di pubblica utilità (difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo). Nello specifico in discussione erano l'appello principale della sentenza del Tar di Catania del 14 giugno 2022 e quello incidentale presentato dall'ente misterbianchese il 29 settembre 2022.

"Poiché non è contestato che l'impianto in parola (la discarica) si trova a una distanza inferiore a tre chilometri dal perimetro urbano di Motta Sant'Anastasia - recita il pronunciamento -, il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, sotto tale dirimente profilo, appare illegittimo per violazione dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 9/2010 come modificato dall'art. 1 della legge regionale 49/2012". Emersa l'improcedibilità dell'appello incidentale, proposto dal Comune di Misterbianco in via condizionata. Il Consiglio ha ordinato che la sentenza venga eseguita dall'autorità amministrativa".

“Il pronunciamento del Cga Sicilia mette un nuovo, fondamentale, punto fermo sull’articolata vicenda della discarica di Valanghe d’Inverno - ha commentato il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, commentando la sentenza del Cga Sicilia che respinge il ricorso presentato dalla società che gestisce l’impianto di Valanghe d’inverno. "In sintesi - continua il primo cittadino - le autorizzazioni ambientali per l’impianto, ubicato fra la nostra città e il vicino territorio di Motta, non dovevano essere concesse o, comunque, il procedimento avrebbe dovuto avere una istruttoria molto più approfondita e trasparente. Il Comune di Misterbianco – afferma Corsaro - ottiene il riconoscimento chiaro e puntuale delle proprie ragioni, nell’ambito di un lungo impegno condiviso che ha visto la nostra comunità muoversi in maniera compatta e convinta, assieme ai Comitati No discarica.”

"Non ci sono profili, nella sentenza, che riguardano danni ambientali o alla salute - riferisce a Catania Today l'avvocato di Oikos, Rocco Todero -, La discarica chiude per ragioni amministrative. Pur rispettando la sentenza, in merito alla particella 131, constatiamo quello che continuiamo a ritenere un errore: nella tavola 3, documento privo di data, la particella 131 è sempre stata inserita nel progetto Oikos dal 2007 e ne hanno dato prova altre pubbliche amministrazioni. La vicenda relativa alla distanza rispetto ai centri abitati riguarda soltanto la già citata particella. Oikos è pronta a riportare lo stato della particella 131 a com'era prima, attende che la Regione ci convochi per dare esecuzione alla sentenza. Chiederemo di continuare ad abbancare per la volumetria residua, anche nell'interesse della comunità siciliana, non ci risulta ci siano altri siti in cui portare i rifiuti e i costi per abbancare in altre discariche sarebbero moltiplicati".