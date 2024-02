Ricoverata bimba di 2 anni positiva alla cannabis, indagini dei carabinieri

Una bambina di due anni è stata ricoverata nell'ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce, dov'era stata accompagnata dai genitori, due catanesi residenti nel Salento, per alcuni accertamenti durante i quali è risultata positiva ai cannabinoidi. A quanto si apprende la bimba sta bene.

La procura dei Minori di Lecce ha però disposto che la piccola non sia dimessa dal reparto di pediatria in attesa di definire i contorni della vicenda e la posizione dei genitori. Dopo aver scoperto che la bimba era positiva ai cannabinoidi, il personale sanitario ha chiamato subito i carabinieri che stanno indagando per capire dove e come la piccola abbia assunto cannabis.