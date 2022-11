Il Comune di Aci Sant'Antonio dispone una riduzione della tari per aiutare le famiglie svantaggiate

Un aiuto concreto in una delicata fase economica che pesa particolarmente sull’economia delle famiglie: questo l’obiettivo varato dalla giunta di Aci Sant'Antonio con la delibera numero 150 del 2022. Si tratta di un’agevolazione economica relativa al pagamento della Tassa sui rifiuti pensata a sostegno dei nuclei familiari con un livello reddituale più svantaggiato, agevolazione che trae giovamento dai fondi assegnati dallo Stato per l’emergenza Covid-19 attraverso il decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, fondi che per il Comune di Aci Sant’Antonio ammontano a 317.710,74 euro. Si potrà ottenere una riduzione del trenta per cento nei casi di attestazione Isee che va da zero a 30.000 euro e di una riduzione del venti per cento per una attestazione Isee che va da 30.000,01 a 40.000 euro. Per ottenere l’agevolazione bisognerà compilare l’apposito modulo presente sul sito web istituzionale del Comune di Aci Sant’Antonio e presentarlo all’Ufficio Protocollo o inviarlo a mezzo pec all’indirizzo comune-acisantantonio@legalmail.it. Al modulo dovranno essere allegati l’attestazione Isee in corso di validità rilasciata dal competente organo, la copia delle due rate pagate in acconto relative alla tassa smaltimento rifiuti anno 2022 e la copia del documento di riconoscimento in corso di validità. L’istanza e i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre il 30 novembre 2022 e le agevolazioni saranno concesse nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse assegnate. “L’aumento generalizzato del costo di tutti i beni di prima necessità, a cominciare dall’energia elettrica, sta erodendo i risparmi delle famiglie italiane e sta depotenziando gli stipendi – ha dichiarato il Sindaco, Santo Caruso – Nel nostro piccolo abbiamo deciso di utilizzare dei fondi che lo Stato ci ha dato per l’emergenza Covid, e che oggi possono essere utilizzati in tal senso, decidendo di abbassare la tassa legata ai rifiuti a chi ha un Isee basso. “Ovviamente il requisito minimo per ottenere l’agevolazione è la dimostrazione che siano già state pagate le prime due rate della Tari, in modo che il contributo avvenga a storno del saldo. Si creerà una graduatoria e qualora i fondi non dovessero bastare si procederà per scorrimento partendo dagli ISEE più bassi. “Abbiamo ritenuto l’intervento necessario alla luce del periodo critico, e speriamo possa rappresentare in qualche modo una boccata d’ossigeno”.