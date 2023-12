Rifiuta di fornire le proprie generalità alla polizia, denunciato

Nel corso della mattina di Natale, il personale della squadra volante ha controllato una persona che si trovava in piazza Papa Giovanni XXIII. Quest’ultimo si è mostrato sin da subito reticente alle operazioni di accertamento, inveendo nei confronti degli agenti e proferendo frasi in segno di sfida, rifiutandosi di fornire le proprie generalità. A quel punto, gli agenti hanno deciso di procedere alla sua identificazione accompagnandolo presso gli uffici della polizia scientifica. L’uomo però si è rifiutato, opponendo resistenza. Con non poche difficoltà gli agenti lo hanno fermato e condotto presso il Gabinetto Regionale della polizia scientifica di Catania. Identificato, è risultato essere un cittadino acese classe di 48 anni. Alla luce di quanto accaduto, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.