Bando differenziata, aperte le buste: Super Eco per il lotto nord ed Eco Car per il sud

Per il lotto centro non era pervenuta nessuna offerta. Nonostante le turbolenze e i ricorsi al Tar il bando va avanti

Il bando per la raccolta dei rifiuti va avanti. Nonostante le turbolenze, le polemiche e i ricorsi al Tar si sta procedendo alla assegnazione dei due lotti (Nord e Sud) per i quali sono pervenute offerte. Quest'oggi, come si evince dai verbali, la commissione della Srr ha aperto le buste per il lotto Nord che vale circa 78 milioni e per il lotto Sud che ne vale circa 92. Una volta analizzate le offerte è risultato che per il lotto Nord il ribasso maggiore lo ha fatto registrare la Super Eco che ha avuto anche una attribuzione maggiore di punteggio per l'offerta economica rispetto all'altra partecipante, la Eco car. La Super Eco ha sede a Frosinone e ha avuto complessivamente un punteggio di 97,7 punti contro i 92,2 per questo lotto.

Per quanto concerne il lotto Sud è stata aperta l'unica busta arrivata, quella della Eco car, che ha un rbasso del 2%. Per cui adesso le carte passeranno al vaglio del rup e della stazione appaltante per le procedure conseguenti e per l'assegnazione. Rimangono aperte alcune questioni: il lotto Centro che dovrà essere assegnato tramite trattativa privata e il "nodo" del costo di trasporto dei rifiuti che è stato sollevato dalla Dusty.