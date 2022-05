Rifiuti abbandonati, a San Giovanni Galermo spunta anche una barca

Siamo in via Don Carlo Gnocchi, a San Giovanni Galermo. Siamo ormai abituati a vedere rifiuti abbandonati di ogni genere in giro per Catania. Materassi, elettrodomestici, pezzi di auto, intere vasche in eternit. Ma una barca difficilmente passa inosservata. A denunciare lo strano abbandono è stato Davide Marraffino, consigliere di Prima l’Italia che, con un video su Tik Tok - seguendo la "moda" del momento - ha posto l'attenzione su una raccolta differenziata a Catania che, ironicamente, definisce "fantastica". "Una cosa del genere ancora non l'avevo vista, vabene che a Catania siamo a mare ma non fino a questo punto", commenta il consigliere aggiungendo di averne segnalato già al Comune la presenza in modo da gestire lo smaltimento.