Lettori: "Una discarica abusiva di rifiuti blocca l'ingresso di casa mia"

Un lettore residente in via Testulla, a Catania, segnala la crescita esponenziale di un cumulo di rifiuti nei pressi della propria abitazione. La situazione sembra essere sfuggita di mano, tanto che, spiega, è difficile persino entrare in casa