L'appello di Belfiore (Guide turistiche): "Il rilancio del turismo a Catania passa... dalla spazzatura"

Alla ricerca di rilancio cittadino, che passa anche dalla raccolta dei rifiuti. Carenze diffuse nella pulizia e nel decoro urbano, come primo biglietto da visita per i turisti che stazionano a Catania. Purtroppo non ci riconosciamo nel bene comune, manca il senso civico, non c'è più il rispetto delle regole del vivere quotidiano. E soprattutto: in città i marciapiedi e le strade si sono trasformati in micro-discariche d'immondizia. L'associazione di categoria delle Guide turistiche di Catania lancia da anni appelli inascoltati, per bocca della presidente Giusy Belfiore: “La mia associazione - dice - ha scelto da tempo di dare segnali forti contro il degrado della città, in luoghi come tanti purtroppo abbandonati e lasciati all’incuria, come il cosiddetto Passiatore, che lo scorso anno, armàti di scope e palette, abbiamo ripulito dalla spazzatura”.

Il turismo cambia pelle. “Le zone interessate maggiormente dal turismo nella nostra città”, continua Giusy Belfiore”, “sono in realtà tutte: la parte dietro piazza Duomo, con la fontana dell’Amenano che meriterebbe di essere tenuta pulita perché c’è parecchio cattivo odore e che dà una sensazione di abbandono; dalla zona del Mercato del pesce, 'a Piscarìa, dov'è la vecchia Giudecca, alla piazza dell’Indirizzo e piazza Currò, area sulla quale insiste una chiesa molto bella del ‘700; poi le terme romane dell'Indirizzo, e le terme della Rotonda purtroppo offese dai graffiti”.

Per quanto concerne l’incuria ed il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, a volte ingombranti, che determinano questioni d'igiene, per non parlare dell'annosa questione degli escrementi dei cani, abbandonati sul suolo pubblico, rappresentano nodi irrisolti di nettezza urbana: “Sì, i turisti si lamentano della sporcizia”, ribadisce la rappresentante delle guide turistiche. Inoltre, i flussi turistici estivi in città, hanno cambiato pelle: “Il visitatore ora chiede maggiore cura ed un trattamento più a misura d'uomo. Con le recensioni degli utenti sui social in Rete, a decretare promozioni e bocciature inappellabili”. “La puzza, la spazzatura, fanno uscire la gente disgustata; ce lo scrivono in tutti i questionari. C’è quasi, però, una tendenza ad adattarsi al basso, pensando che questa sia Catania, questi sono i suoi limiti, va bene, pazienza“.

Sicurezza e decoro. Una goccia non può fare il mare. Comunque “il nostro piccolo ma forte contributo d’amore lo diamo sempre”, per la città dell'Elefante “che è già bella, però potrebbe essere meravigliosa se non fosse, ormai, sempre più vittima dei 'fitusi': non ci fermiamo qua e continueremo coi nostri appelli”. E' lunga e fa paura la “galleria degli orrori”, segnalata nel tempo dalla Belfiore: “I quartieri limitrofi alla zona centrale, quella delle bellezze archeologiche e monumentali, sono da tempo poco rassicuranti per via di murales, graffiti, schiamazzi notturni, sporcizia e spazzatura sparsa; quindi tutto quello che può essere il punto di forza dell'accoglienza nelle zone attrezzate, se non viene adeguatamente regolamentato diventa un momento in cui viene a mancare la sicurezza dello stare in giro, dello stazionare nelle piazze”.

Continuando sulla questione sicurezza percepita e sulle brutture in città: “I percorsi pedonali con le aiuole colme di cartacce ed erba secca ed altri rifiuti”, “si aggiungono a problemi di illuminazione e di accoglienza nei quartieri del centro”, per Giusy Belfiore che aggiunge: “La zona del castello Ursino, ad esempio, con la movida notturna, non è sempre sanamente frequentata e non sempre dà un senso di sicurezza, come è successo a suo tempo per piazza Teatro Massimo”.

Il Mercato del pesce. Una disamina a tutto tondo, quella della presidente Belfiore: “Anche l'area del mercato del pesce si è trasformata in un 'ristorantificio', e non c’è quasi più nulla di genuino e di attraente. Questo street-food, tanto osannato per la sua forma primitiva, è invece diventato una specie di industria dove la genuinità viene sempre meno presa in considerazione”. “La Pescheria, è frequentata indistintamente da tutti, perché lì insiste una buona parte dell’attività turistica e culturale della città. E avrebbe ancora il suo fascino, se smettessero di trasformare le botteghe in ristoranti, perché ne abbiamo una quantità enorme e se, dall’altra parte, gli edifici dove vengono ospitati i ristoranti stessi fossero meglio tenuti e non fatiscenti”.

Manutenzione e ristrutturazione. Gli edifici storici del centro città, avrebbero probabilmente necessità d'interventi di rigenerazione urbana: “Credo che sia impensabile che questi edifici prendano un aspetto nuovo, senza metterli in sicurezza. Lasciarli con le reti per i calcinacci, che cadono, e con le tavole di legno delle impalcature a vista, dà un senso di precarietà. Forse è un po’ una moda alla Barcellona vecchia, alla Napoli, eccetera”.

A proposito della città partenopea, la rappresentante delle operatrici turistiche fa un confronto fra due realtà cittadine meridionali: “Ci stiamo avvicinando a Napoli, in cui però, se le esperienze non sono proprio belle, le si perdonano ugualmente. Viceversa da noi, non sappiamo se chi visita Catania in queste condizioni deciderà mai di tornarci”.

Raffronti con Napoli. I Quartieri Spagnoli di Napoli possono essere associati, in un ipotetico confronto in piccola scala, ai nostri antichi quartieri dove stazionano i mercati storici di pesce e prodotti ortofrutticoli? “No, perché nei nostri non c’è la genuinità dei Quartieri Spagnoli dove hanno fatto meglio che da noi, perché tutti i napoletani si sono premurati di valorizzare la zona e se ne prendono cura, togliendo la spazzatura, di cui ogni commerciante si fa carico”, mentre “a Catania, invece, no. Qui abbiamo solo l’esigenza di sfruttare un territorio, però chi ci abita, e chi ci lavora, non ne ha nessuna cura. Non c’è l’identità del cittadino con la propria terra, e quindi non siamo attraenti come i Quartieri Spagnoli, né la zona di via Plebiscito, che è piena di bed-and-breakfast, si è mai trasformata in una zona realmente pronta ad accogliere il turista”.

Ripresa del turismo a Catania. Infine un dato incoraggiante, nonostante i tanti problemi di invivibilità: “Come presidente delle guide turistiche, devo dire che i flussi si sono ripresi. Ma il turista è cambiato, moltissimo, non tanto nella qualità quanto nel tipo di fruizione: in poche parole, gli operatori lavorano con gruppi piccoli, quindi l’offerta ha dovuto adattarsi a una domanda che è completamente diversa. Se da un lato l'afflusso va bene, c’è però da rimboccarsi le maniche dall'altro lato. Bisogna predisporre l’offerta per una domanda che è cambiata: la gente non viaggia in grandi gruppi, quindi si vedono più 'individuali' che hanno bisogno di un’offerta più qualificata, perché vengono per vedere, scoprire, gustare, e tornare a casa raccontando all’amico se il posto merita o non merita”.

Non dobbiamo essere i “calimeri”, piccoli e neri. “Di tutte le città che noi visitiamo insieme, tra cui Taormina e Siracusa, Catania è la meno apprezzata perché è 'nera', come il colore della pietra lavica, e questo dà come una sensazione di trasandatezza: è giunto il momento di darsi da fare per dire che noi siamo sì neri, perché siamo fatti di pietra lavica, ma siamo anche completamente diversi. Deve passare questo concetto, per evitare il deflusso di visite e presenze”.

Anni difficili per i ciceroni. Adesso sperano in un cambio di passo e in un sussulto d'orgoglio di cittadini e pubblica amministrazione, i “ciceroni” delle visite guidate: non sapendo più come “mascherare” e giustificare le immondizie sparse sui marciapiedi e le strade della città, verso chi ha scelto Catania per le proprie vacanze. Si va dal parcheggio selvaggio, al percolato da decomposizione dei rifiuti dell’organico differenziato mai raccolto che ha invaso il marciapiede nei dintorni di piazza Trento; dai parchi pubblici degradati come villa Bellini, villa Pacini e parco Gioeni, ai vetri spaccati per rubare il nulla dalle macchine in sosta; dai monumenti e dai musei chiusi improvvisamente e che lasciano fuori i gruppi già prenotati, alla centralissima via Grotte Bianche dove c'è chi butta materassi e chi stacca marciapiedi e basole per parcheggiare la macchina; dalla villa Pacini abbandonata a se stessa e costantemente visitata dai turisti in condizioni inguardabili proprio a due passi da piazza Duomo e dalla sede del Comune, al nobilissimo viale XX Settembre tramutato da alcuni catanesi in discarica a cielo aperto con pericolo di inquinamento ambientale. E ancora nei giorni scorsi, nella civilissima via Toselli, dietro piazza Trento, se da un verso gli abitanti fanno la differenziata, poi dall'altro verso gli animali randagi rovistano nella spazzatura e disperdono i rifiuti nella generale indifferenza. L'elenco delle inciviltà urbane, segnalate dall'associazione Guide turistiche negli ultimi mesi e anni, è lungo, quasi stucchevole ma si spera, stavolta, utile alla causa.