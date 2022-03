Lettori: "Una discarica accoglie i visitatori al centro fiere di Bicocca"

Una lettrice di Cataniatoday segnala la presenza di una enorme discarica di rifiuti proprio davanti l'ingresso del centro fiere di Bicocca, in cui in questi giorni si sta svolgendo un importante evento dedicato al settore della nautica. Pessimo biglietto da visita per la città