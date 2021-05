Rifiuti, Cgil: "Preoccupati per la gara deserta"

"L'amministrazione comunale ha solo due mesi di tempo per avviare il nuovo servizio di raccolta rifiuti nei tre lotti catanesi, ma la gara andata deserta per la copertura del 'lotto centro' pone più di un quesito dal fronte sindacale e fa scattare mille preoccupazioni. Come mai l'uscente ditta Dusty non partecipa? Che fine faranno i 60 lavoratori che devono essere ancora stabilizzati come da elenco concordato e il centinaio di precari da regolarizzare avendo maturato i diritti nel tempo? Perché l'amministrazione comunale si limita a guardare tutto questo senza prendere posizione?". Sono questi i principali quesiti che in una nota si pongono la Cgil e la Fp Cgil di Catania "non senza forti timori sia per la tenuta stessa del servizio che per il futuro dei lavoratori". "Il nodo rifiuti - spiegano in una nota congiunta il segretario generale della Camera del Lavoro Giacomo Rot, insieme ad Alfio Leonardi, coordinatore regionale Fp Cgil Igiene ambientale e al segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Gaetano Del Popolo - è uno dei piu' difficili del nostro territorio. A nostro avviso la Dusty in questi tre anni ha offerto un servizio insoddisfacente e quel che ci duole di più è che gli accordi per tutelare i i lavoratori siano stati parzialmente disattesi".

I sindacalisti si chiedono se tutto questo "sia il preludio di un abbandono del campo anche per sottrarsi ad altri doveri, come quello di intervenire a copertura delle inadempienze di versamento da parte della societa' Energetica, nell'ambito di un subappalto, a danno dei lavoratori". "All'amministrazione comunale- concludono - chiediamo di smettere di girarsi dall'altra parte ogni qualvolta la questione rifiuti presenta nuovi problemi".