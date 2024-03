Rifiuti, controlli nel sesto municipio: 165 verbali amministrativi e 28 denunce penali

Il corpo di polizia municipale di Catania, sul territorio del sesto municipio, nei mesi di gennaio e febbraio ha elevato 165 verbali amministrativi e 28 denunce penali per abbandono di rifiuti su strada. "L’attività rientra nel piano di rafforzamento dei controlli richiesti dal consiglio del VI muncipio e supportate dall’Assessore Alessandro Porto e dal sindaco Trantino - afferma il presidente Francesco Valenti, che si ritiene soddisfatto e ringrazia il nucleo di vigilanza ambientale per il lavoro svolto - Azioni necessarie per dimostrare la presenza dell’amministrazione contro chi si ostina a non voler conferire correttamente i rifiuti sporcando l’ambiente e vanificando la raccolta differenziata dei tanti onesti residenti".

Le sanzioni sono state contestate nelle vie Vecchia Officina Ferroviaria, via Vincenzo Zacca, viale Nitta 12, via Fondo Romeo, Stradale San Giorgio, Stradale San Teodoro, Viale G. Da Verrazzano/Seneca, Stradale Gravona/Olmi, Viale Bummacaro 7, Via Zia Lisa, Via Azalea/Aratro, Via Pulacara. "Il municipio in sinergia con l’assessore all’ecologia Salvo Tomarchio auspicano per il futuro un azzeramento dell’attività repressiva che simboleggerà il raggiungimento del buon senso di tutti i cittadini e il maggiore rispetto della nostra città", commenta Valenti.