Ex controlleria daziaria abbandonata: l'appello di Cardello per riqualificarla

L’ex controlleria daziaria è talmente degradata e dimenticata da risultare quasi completamente invisibile per tutti coloro che transitano da via Messina. “Eppure rappresenta un pezzo importante della storia del nostro territorio- afferma consigliere di Italia Viva del II municipio di Catania Andrea Cardello-, un luogo dove transitavano le merci per le ispezioni. Oggi, invece, qui viene depositata illegalmente la spazzatura. L’amministrazione dimentica le proprie risorse e lascia tutto in mano ai vandali e agli incivili che qui hanno fatto ingenti danni. Un altro esempio dei tanti immobili presenti nel nostro quartiere che andrebbero consegnati alla cittadinanza e non lasciati al proprio destino in attesa che vengano distrutti completamente”.

La struttura di via Messina, con annesso il parcheggio, fino al 2004 ospitava un presidio della polizia municipale. Tre anni dopo l’immobile è già in disuso. “Si era parlato anche di vendere l’ex controlleria daziaria- prosegue Cardello- lunghi iter burocratici per ritrovarsi alla fine questo mostro di cemento. Una piccola casetta con il soffitto crollato in più punti con i ladri che hanno tentato più volte di forzare le saracinesche. Perchè lasciare un’area di quasi 200 metri quadrati in queste condizioni? Molte associazioni sarebbero disposte a preservare questo luogo, in modo assolutamente gratuito, utilizzandola come propria sede. Una collaborazione tra enti no profit e Palazzo degli Elefanti che avrebbe il merito di riqualificare la struttura rendendola accessibile alla cittadinanza”.