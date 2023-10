Degrado in città

/ Via Domenico Tempio

Lettori: "In via Domenico Tempio cresce da giorni un grosso cumulo di rifiuti"

Un lettore di Cataniatoday segnala da diversi giorni la presenza di un grosso cumulo di rifiuti indifferenziati non raccolti in via Domenico Tempio, a poca distanza dal faro Biscari e dal porto. Il marciapiede è ormai invaso dalla spazzatura ed i pedoni devono passare sulla carreggiata