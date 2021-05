Lettori: "Rifiuti ingombranti scaricati ogni giorno davanti al teatro Odeon"

Una lettrice di Cataniatoday segnala l'abbandono costante di rifiuti ingombranti nei pressi del teatro Odeon. "Occorre educare la gente ad utilizzare il servizio di raccolta rifiuti speciali, sanzionare i trasgressori. Di fronte ad un teatro, in pieno percorso monumentale nell'antico monte vergine - scrive - tra due siti dichiarati patrimonio Unesco, ogni santo giorno vengono depositate porte, pneumatici, sanitari, mobili , nella più totale assenza di intervento! Bisogna mettere le telecamere e monitorare, questo scempio è inammissibile. Mi vergogno profondamente - conclude la lettrice - di vedere scorci della mia città, con i suoi inestimabili tesori. Che non solo non vengono debitamente valorizzati, ma sono piuttosto violentati e abbandonati nell'oblio".