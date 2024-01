Caltagirone, quota di raccolta differenziata al 67%

A Caltagirone la soglia della raccolta differenziata del 2023si attesta al 66,84%, con un leggero incremento rispetto al dato del 2022, attestatosi al 66,63%. “Il dato della percentuale di raccolta differenziata - sottolinea l’assessore alla Transizione ecologica Lara Lodato - è frutto di un’azione costante di sensibilizzazione dei nostri concittadini e di repressione dei comportamenti scorretti, attraverso i controlli, la videosorveglianza e la relativa comminazione di multe. Ma questo risultato è stato raggiunto anche e soprattutto grazie all’impegno e alla collaborazione dei tanti nostri concittadini che pongono sempre maggiore attenzione al corretto conferimento dei rifiuti sia attraverso il porta a porta, sia utilizzando il Centro comunale di raccolta (Ccr). Questo – conclude l’assessora - ci lascia ben sperare in un prossimo, ulteriore incremento della percentuale di raccolta differenziata, che chiaramente dipende dall’operato di ciascuno di noi”. "Per il secondo anno consecutivo – dichiara il sindaco Fabio Roccuzzo – Caltagirone centra l’obiettivo del superamento del 65%, sfiorando il 67%. E’ un risultato importante, che dimostra come stia crescendo, nei cittadini, la consapevolezza che occorre differenziare i rifiuti nel rispetto dell’ambiente e a tutela del decoro della città. Anche nel 2024 andremo avanti nell’attività repressiva nei confronti degli inadempienti che, nel 2023, grazie alle telecamere disseminate nei diversi punti, ha reso possibile l’elevazione di circa 200 verbali di contravvenzione. Ringrazio la polizia municipale, gli uffici competenti, la ditta Econord e tutti gli operatori ecologici per il lavoro svolto”.