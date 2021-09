Discarica di Lentini satura e i mezzi con i rifiuti di Catania non possono scaricare

Ancora l'ennesima emergenza con le file dei compattatori, carichi di rifiuti indifferenziati, che non hanno potuto scaricare e hanno fatto rientro in azienda. I mezzi della Dusty, l'azienda che svolge il servizio a Catania, non hanno potuto portare nella discarica di Lentini le circa 500 tonnellate raccolte e l'azienda ha dovuto abbancare nei suoi mezzi i rifiuti in attesa di nuove disposizioni. Si tratta della ciclica situazione delle discariche isolane, molte vicine al punto di saturazione. Con una missiva, pochi giorni fa, i commissari della Sicula Trasporti hanno avvisato le Srr, i prefetti e la Regione: con effetto immediato hanno limitato i conferimenti.

Il principio è che prima arriva in discarica prima scarica, sino al limite previsto. Soltanto oggi, per quanto concerne i rifiuti di Catania, non hanno scaricato 15 compattatori, 1 semirimorchio, 4 casse scarrabili per un totale di 200 tonnellate. Quanto si potrà reggere? Al momento l'azienda sta proseguendo normalmente l'attività di raccolta ma di certo deve essere trovata una soluzione nell'immediato o si rischia una emergenza rifiuti.

"Dusty segnala da anni che si sarebbe giunti - ha detto l'amministratrice della azienda Rossella Pezzino - alla drammatica situazione in cui siamo precipitati. Lo abbiamo fatto in ogni sede e persino non partecipando alla gara del Comune di Catania. Abbiamo fatto salti mortali per garantire un minimo di decoro nonostrante le difficoltà ma nessun operatore serio sarebbe in grado di affrontare queste difficoltà. Occorre che la politica fermi la macchina dalla sua folle corsa. Serve trovare una sintesi ragionevole prima che i danni siano irreparabili. Le autorità devono trovare soluzioni sul bando di Catania, è l'appalto più importante d'Italia, in modo da tale da alla città la possibilità di essere finalmente pulita. L'emergenza impiantistica irrisolta rende ciò impossibile". Il problema della saturazione di Lentini non riguarda soltanto la città di Catania ma gran parte della Sicilia orientale.