Discarica "Valanghe d'Inverno": permane l'incertezza sul futuro

Quale futuro per la discarica "Valanghe d'Inverno" di Oikos a Motta Sant'Anastasia? Per il momento nessuna risposta certa, ma soltanto capitoli giudiziari più o meno lunghi e aspre polemiche che hanno posticipato il verdetto finale su una struttura di cui si è molto parlato negli ultimi anni. Il problema rifiuti resta una grana particolarmente significativa in Sicilia e si è fatta largo ultimamente l'intenzione di dotarsi di termovalorizzatori per arginarlo.

Al momento la discarica è chiusa, anche se nei primi giorni del mese di settembre di quest'anno il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione Siciliana - in sede giurisdizionale - aveva accolto l'istanza cautelare presentata dall'azienda che la controlla, sospendendo l'esecutività della sentenza del Tar - poi impugnata - che aveva portato all'annullamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata nel 2019 e di conseguenza alla chiusura, dal mese di maggio. La sentenza in questione riguarda la particella 131, Oikos aveva anche richiesto di poter ottenere l'ampliamento della discarica per poter continuare a conferire rifiuti a "Valanghe d'Inverno". La decisione definitiva nel merito, trattandosi al momento di semplice ricorso in via cautelare, sarà presa il prossimo primo marzo 2023. La Regione Siciliana intanto pur avendone la possibilità non ha fornito alcuna autorizzazione per la riapertura, anche momentanea. Questo probabilmente perché il governo isolano è cambiato da poco e diversi provvedimenti sono rimasti nel cassetto.

A marzo 2023 come detto arriverà il momento in cui si saprà definitivamente se la discarica verrà chiusa per sempre o meno. A tal proposito l’amministrazione Carrà di Motta Sant'Anastasia ha lavorato a due progetti con diverse soluzioni. Uno prevede la bonifica della discarica comunale, anche quella di Tiritì, che è stata inglobata qualora arrivasse la chiusura. L’altro procedimento potrebbe essere attuato nel caso in cui la discarica tornasse operativa e si potesse procedere ad un suo ampliamento. L’operazione potrebbe prevedere l'innalzamento dei margini della discarica e procurare l’aumento dei volumi per altri 5/6 anni di conferimento.