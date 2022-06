Emergenza rifiuti, Anastasi (Grande Catania): "Scongiurare rischi sanitari"

"Pur comprendendo le oggettive difficoltà che sta attraversando la macchina amministrativa comunale,al netto di ogni strumentalizzazione, occorre però prendere atto della immane tragedia che sta vivendo una incolpevole città letteralmente sommersa dai rifiuti. Occorre scongiurare con ogni mezzo e urgenza il rischio sanitario che interi quartieri come Cibali, Picanello e Ognina stanno subendo da giorni". Lo dichiara il consigliere comunale Sebastiano Anastasi, di Grande Catania. "Gli sforzi fatti nell'eccellente avvio della raccolta differenziata non possono essere vanificati da una situazione che appare quasi fuori controllo. Il Consiglio Comunale ha già richiesto in modo bipartisan una seduta straordinaria urgente per individuare una rapida via d'uscita, ma nel frattempo occorre essere celeri con ogni azione possibile ,con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali cittadini. Catania e i suoi quartieri in piena estate non potranno resistere ancora per molto tempo".