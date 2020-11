San Nullo, i residenti chiedono la raccolta porta a porta contro le discariche

San Nullo è nuovamente alle prese con l'emergenza rifiuti, aggravata dal conferimento di spazzatura da parte dei pendolari, provenienti dai paesi limitrofi. I residenti nelle scorse settimane avevano chiesto ed ottenuto lo spostamento di alcuni cassonetti, ma a poco è servito. Il consigliere del IV municipio Giuseppe Ragusa, del Movimento 5 Stelle, sottolinea come si siano create "delle vere e proprie discariche con tonnellate di materiale, che non fa in tempo ad essere rimosso dagli operatori ecologici a causa anche della vicinanza del comune di Misterbianco, in cui è attiva la raccolta porta a porta. Sarebbe opportuno adottare anche qui questo sistema - sottolinea Ragusa - per eliminare a monte il problema, che si trascina da troppo tempo creando evidenti disagi ai residenti".