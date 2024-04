Discariche in viale Bummacaro, Saverino (Pd): "Il sindaco intervenga"

"Lungo lo stradale Bummacaro sono chilometri e chilometri di totale abbandono dove chiunque butta quello che vuole e dove transitano macchine, camion e mezzi di soccorso”, lo segnala la deputata regionale del Partito Democratico all'Assemblea regionale siciliana Ersilia Saverino.

“Le discariche abusive rappresentano sempre un problema e una grossa sconfitta per l’intera collettività, ma quando le montagne di spazzatura, piena di materiali pericolosi e altamente infiammabili, si trovano a pochi passi da una struttura sensibile come l’ospedale “San Marco”, nel quartiere di Librino a Catania, ecco che la questione si aggrava ulteriormente", aggiunge Saverino.

“Un incendio di natura dolosa rischia di mettere in pericolo la salute collettiva senza considerare che, i fumi tossici sprigionati, potrebbero investire il vicino ospedale. Chiedo, dunque, al sindaco e ai servizi di pubblica utilità di adottare tutte le misure necessarie per un’immediata bonifica e messa in sicurezza dell’area, oltre a proteggerla da una nuova invasione di spazzatura” conclude la presidente provinciale del PD.