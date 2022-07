A Cibali è ancora emergenza discariche

In via San Paolo, a Cibali, dopo ogni intervento di pulizia si crea una discarica di rifiuti indifferenziati e ingombranti. "Impossibile continuare così dichiara il consigliere del IV Municipio Giuseppe Ragusa (M5S) - come riferiscono gli abitanti di zona e i ragazzi della Cooperativa Controvento che si occupa di inclusione sociale. Bisogna intraprendere azioni repressive contro questo fenomeno, con la presenza di telecamere e vigili in zona. L'amministrazione ci dia ascolto"