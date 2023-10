Rifiuti, giunta approva variante al capitolato del lotto Centro con nuovi e migliori servizi

Arriva la tanto auspicata svolta nel servizio raccolta rifiuti nel lotto centro, quello che per tante ragioni connesse alla densità delle attività commerciali presenti e della frequentazione dei pendolari e dei visitatori, presenta le maggiori criticità. La giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino su proposta dell’assessore all’ambiente e ai rifiuti Salvo Tomarchio ha infatti adottato la variante al capitolato d’appalto settennale avviato dal Consorzio Gema quindici mesi addietro, con una manovra che aumenta di molto le attività sul territorio cittadino e che non comporta modifiche sostanziali alla struttura del contratto, nell’interesse esclusivo dell’amministrazione e dei cittadini. In sintesi, si è riusciti a recuperare somme rilevanti dalle prestazioni fino a oggi offerte, reinvestendo su maggiori servizi nel lotto centro per fronteggiare le tante criticità dovute alla struttura stessa della porzione cittadina. In questo modo, altro fatto di portata straordinaria, potranno essere impiegati a tempo indeterminato tutti (oltre un centinaio) gli operatori temporanei del bacino prefettizio da destinare soprattutto allo spazzamento e ai servizi di prossimità, risolvendo definitivamente l’annosa questione del loro precariato che si trascina da quasi un decennio.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo che abbiamo inseguito fin dal primo giorno del nostro insediamento -ha detto il sindaco Enrico Trantino-. Ci siamo concentrati con rigore e serietà sul voler ordinare e migliorare il servizio di raccolta rifiuti, studiandone le criticità e ricercando le possibili soluzioni anche grazie all’ascolto delle associazioni di categoria, del volontariato e del terzo settore. Ringrazio per l’impegno e la dedizione costante l’assessore Tomarchio con la direttrice Riguccio e tutti i funzionari della Direzione Ecologia per avere elaborato un lavoro di grande valore tecnico che ci consente di cambiare passo nei servizi offerti. Fermo restando -ha aggiunto il primo cittadino- che è indispensabile la collaborazione dei cittadini perchè Catania sia ancora più pulita e anche in questo più europea. Avremmo certamente voluto avviare anche un confronto con il Consiglio Comunale, ma il ritardo nel suo insediamento non ci ha permesso in questa fase di poterlo fare: troppo urgente, infatti, intervenire nell’interesse della città ma ovviamente il confronto con il consiglio è sempre ricercato e prezioso per migliorare i servizi. Dobbiamo avere la consapevolezza di muoverci come una squadra per incrementare la pulizia della città, la sua immagine e funzionalità un passo alla volta, solo insieme possiamo riuscirci ”.

In sostanza, nel lotto centro viene implementata la frequenza di raccolta, spazzamento e lavaggio delle strade anche nei giorni domenicali e festivi; riordinata la rimozione quotidiana di tutti i rifiuti e discariche, anche attraverso un doppio passaggio giornaliero, con particolare attenzione alle zone del centro storico, lungomare, aree dei siti di interesse storico; viene incrementata la frequenza settimanale di spazzamento, manuale e meccanizzato, e lavaggio strade, specie in tante vie in cui non era presente o veniva ordinata saltuariamente; con cadenza quindicinale verranno attivati servizi di raccolta ingombranti in aggiunta a quanto previsto nel servizio ordinario, per contrastare l’abbandono dei rifiuti e il ricorso selvaggio ai cosiddetti “svuota cantine; verranno installati 1.500 cestini getta carta e per deiezioni canine, con relativo svuotamento almeno 4 volte al giorno; la pulizia giornaliera del fossato del Castello Ursino, finora abbandonato, uno dei siti di maggiore pregio e interesse della Città; un servizio di raccolta differenziata dedicato storici e ai rionali (fiera piazza Carlo Alberto, mercato piazza Eroi d’Ungheria, ecc.) per mettere ordine e decoro; un nuovo servizio di pronto intervento per la gestione di segnalazione degli utenti e degli uffici comunali; lo scerbamento avverrà in via continuativa nel corso delle settimane nel centro cittadino e almeno ogni quattro mesi nel resto della città. Senza contare, perche già previste dal capitolato, che nel giro di poche settimane, solo nel lotto centro, verranno installate altre trenta nuove telecamere.

“Non appena le modifiche entreranno a regime, nel giro di qualche giorno quindi -ha spiegato l’assessore Salvo Tomarchio- ci aspettiamo di vedere un deciso cambio di passo, in termini di decoro e pulizia. Nei prossimi giorni, con metodo e determinazione, passeremo alla verifica degli altri due restanti lotti, nord e sud, per dirigerci con decisione verso la Catania che sogniamo e pretendiamo, pulita e ordinata. Un obiettivo possibile che fa parte di un disegno molto più ampio di riorganizzazione che si completerà nei prossimi mesi con l’inaugurazione dei nuovi Centri di Raccolta e con la modifica, dopo esserci confrontati con il Consiglio Comunale, del sistema di raccolta puntando su premi e incentivi recuperando le somme da una ricognizione effettuata sul servizio e contratto del lotto centro. Tutto questo -ha aggiunto l’assessore all’ecologia- senza aumentare di un solo euro la Tassa sui Rifiuti, ma in queste settimane, in continuo contatto con il Sindaco Trantino e la Giunta, e grazie all’intenso lavoro degli uffici, abbiamo operato in silenzio per dare risposte concrete alla Città senza gravare sugli utenti , a cui ovviamente chiediamo collaborazione”.