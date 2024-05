Operazione Calliope, rifiuti industriali trasportati in discarica illegalmente | Video

Come emerge dalle immagini diffuse dalla guardia di finanza di Catania, i rifiuti da smaltire illegalmente venivano stoccati in un'area chiamata "il garage", dove venivano caricati su mezzi aziendali all'insaputa della società. Una volta "confusi" con i rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta lecita, i rifiuti venivano trasportati in discarica