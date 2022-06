In via Castorina "cresce" una micro-discarica con rifiuti ingombranti

Continuano le segnalazioni sulla situazione di degrado nel quartiere Borgo-Sanzio. Questa volta l'allarme rilanciato dal comitato Vulcania riguarda i rifiuti ingombranti: di frigoriferi, ad esempio, in via Castorina se ne vedono tanti. A farsi interprete del malcontento dei residenti della zona è la presidente del comitato, Angela Cerri."Questo evidenzia uno scarso senso civico di molti, ma anche una totale assenza di prevenzione e repressione da parte della III Municipalità e dell’amministrazione comunale. Si chiede una bonifica straordinaria nella via in questione con la rimozione dei frigoriferi ed interventi di riqualificazione con controllo del territorio per impedire la proliferazione di micro-discariche".