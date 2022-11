Rifiuti ingombranti a San Giorgio e Librino, Ecocar Ambiente: "La raccolta avviene regolarmente"

"La raccolta dei rifiuti ingombranti nel Lotto Sud - quello di competenza di Ecocar Ambiente - viene svolta con regolarità. Ciò che è stato segnalato da un lettore di Catania Today riguardo i rifiuti ingombranti lasciati in viale Grimaldi, lamentando un ritardo nel servizio di raccolta, non trova evidenza nelle foto scattate dai nostri dipendenti durante il servizio". E'' la risposta della Ecocar alla segnalazione inviata da un lettore e pubblicata su CataniaToday.

"La raccolta avviene con puntualità - sottolineano i referenti aziendali - nel rispetto delle scadenze. Gli eventuali appuntamenti fissati dai singoli cittadini per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti sono presi in gestione da un ufficio competente. Le fotografie scattate dai nostri operatori (allegati 1 e 2) testimoniano la puntualità del servizio, ma, nello stesso tempo, evidenziano un deposito selvaggio che non tiene conto degli appuntamenti messi in agenda. Dalle immagini, è facile riscontrare, come, a distanza di soli 24 minuti, l’area sgomberata dai nostri dipendenti, viene poi nuovamente ricoperta da rifiuti ingombranti. La rimozione è costante, ma il deposito selvaggio segue un flusso continuo. Ci appelliamo a voi, cittadini: per mantenere la città pulita dobbiamo lavorare insieme".