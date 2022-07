Discarica di rifiuti ingombranti in via Luigi Pirandello, Comitato Vulcania: "I cittadini sono davvero stanchi"

"Il quartiere Borgo-Sanzio, e non solo, si ritrova davanti all’ennesima emergenza rifiuti ingombranti. In via Luigi Pirandello la situazione sta sfuggendo di mano, è presente una vera e propria discarica a cielo aperto". A denunciarlo è il Comitato Vulcania attraverso una nota.

Una emergenza che è diventata anche sanitaria, alla luce del caldo che aumenterà nei prossimi giorni e renderà il fetore ancora più insopportabile, si aggiunge la presenza di topi, blatte e animali randagi che frugano dentro i rifiuti. I residenti hanno già segnalato agli uffici del Comune che si ritrovano la discarica a ridosso delle case. “Continuano - dichiara la presidente dell'associazione, Angela Cerri - le segnalazioni pervenute all'associazione sulla situazione di degrado nel quartiere Borgo-Sanzio in particolare in via Luigi Pirandello. Discarica puzzolente e piena di formiche, blatte, topi e animali randagi. I cittadini sono davvero stanchi, abbiamo fatto presente in più occasioni il problema che purtroppo sembra non interessare a nessuno, i rifiuti restano lì per giorni, settimane, mesi. Sono passati quasi tre mesi e i rifiuti non vengono ritirati. Materassi, mobili, sedie e altro materiale in disuso lasciato sul marciapiede. Questa è Catania, con il Covid dobbiamo combattere anche quest’altro problema per salvaguardare la nostra salute. Un appello agli organi competenti del Comune, si chiedono interventi tempestivi di bonifica straordinaria nella via in questione con la rimozione dei rifiuti ingombranti e interventi di sanificazione della strada".