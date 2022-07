Rifiuti, l'azione costante di rimozione vanificata dal comportamento irresponsabile di alcuni cittadini incivili

"L’azione di rimozione dei rifiuti e dell’eliminazione di microdiscariche disposta dall’Amministrazione comunale, attraverso l’assessorato all’Ambiente, prosegue in maniera incessante, ma viene sovente vanificata dal comportamento irresponsabile e non conforme alle regole del vivere civile tenuto da chi pensa bene di abbandonare la spazzatura lungo le strade, anche quelle appena ripulite, come avvenuto di recente e testimoniato dalle immagini allegate". Questo il duro comunicato pubblicato dal Comune di Acireale e l'ennesimo appello dell’assessore al ramo, Danilo Pulvirenti, affinché la popolazione si astenga dallo smaltimento indiscriminato dei rifiuti nei luoghi pubblici, posto che senza la collaborazione della cittadinanza ogni intervento di pulizia e decoro risulta inutile.