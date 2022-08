Rifiuti, lotta agli sporcaccioni nel comune di Aci Sant'Antonio

Le telecamere hanno immortalato, ancora una volta, persone che non si fanno scrupoli nel liberarsi indiscriminatamente dei rifiuti. “Sembra una lotta impari, quella zona era stata appena ripulita e solo dopo qualche ora c’erano già tre buste gettate da questo zozzone – ha dichiarato l’Assessore all’Ecologia del comune di Aci Sant'Antonio, Quintino Rocca – Non possiamo, però, cedere allo sconforto di fronte a questi gesti. Anzi: stiamo rafforzando il servizio di videosorveglianza con altri impianti. Non la daremo vinta!”. Il Sindaco, Santo Caruso, condanna fermamente una simile condotta: “Questa gente evidentemente ignora le regole basilari del vivere civile. Insozzare così il territorio è, appunto, da incivili, e da incivili dovranno fare i conti con la legge. Mi auguro, però, che la punizione induca ad una riflessione: capire che un errore simile coinvolge anche loro perché questo è il loro territorio e non sono immuni dal fare le spese di simili aggressioni all’ambiente. Un ragionamento di questa portata sarebbe un passo in avanti verso un futuro meno sporco e più consapevole, e mi auguro che venga fatto”.