Di Paola (M5S) contro i termovalorizzatori: "Ci vorranno anni, come smaltiamo i rifiuti nel frattempo?"

£Gli inceneritori non risolvono il problema. Aldilà del fatto che rappresentano una tecnologia inquinante, costosa e obsoleta, ma nella migliore delle ipotesi, saranno operativi tra 7, 8 anni. Cosa facciamo nel frattempo dei rifiuti? Continuiamo a mandarli all’estero con costi esorbitanti per i siciliani o realizziamo gli impianti di prossimità che chiedono i sindaci a gran voce, mentre la Regione Siciliana invece si oppone con lentezza e burocrazia? Nel frattempo la tassa sui rifiuti a carico delle famiglie sta aumentando in maniera insopportabile e la spazzatura abbonda per le strade. Siamo pronti a portare le istanze dei primi cittadini a Sala d’Ercole a gran voce". Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario dell'Assemblea Regionale Siciliana Nuccio Di Paola intervenendo all’assemblea dei sindaci dell’Anci Sicilia, l'Associazione dei Comuni Siciliani, riunitisi in queste ore a Palermo. "Il presidente della Regione Schifani - conclude Di Paola - si occupi dei reali problemi dei territori ascolti i sindaci e agisca secondo la volontà dei cittadini".