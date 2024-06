Segnalazioni

Lettori: "Cumuli di rifiuti in via Plebiscito, quale raccolta differenziata?"

Da diversi giorni in via Plebiscito, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, sono presenti dei grossi cumuli di rifiuti non raccolti. "Quale raccolta differenziata - commenta un lettore del nostro giornale - ormai è tutta indifferenziata"