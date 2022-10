Rifiuti ovunque dopo il mercato delle pulci, l'appello del titolare di un'officina: "I miei clienti scappano"

Riceviamo e pubblichiamo l'appello di un lettore di Cataniatoday, titolare di un'officina a San Giuseppe La Rena, esasperato per l'incresciosa situazione che si crea dopo il mercatino delle pulci, che si svolge la domenica sotto il cavalcavia posto nei pressi della sua attività. "I miei clienti trovano tutti questi rifiuti e vanno via - spiega - è impossibile andare avanti in queste condizioni"