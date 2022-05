San Gregorio, nuovo calendario: l'indifferenziata sarà ritirata ogni 15 giorni

Da mercoledì 1° giugno a San Gregorio entrerà in vigore il nuovo calendario settimanale di raccolta differenziata "porta a porta" che introduce due importanti novità: l'esposizione della frazione "secco residuo" che si alternerà ogni 15 giorni con la frazione "plastica e lattine". Un cambio che si è reso necessario per rispettare le indicazioni disposte

dalla Srr Area Metropolitana Catania e recepita dall'amministrazione comunale di San Gregorio, con l'obiettivo di ridurre i volumi dei rifiuti indifferenziati (che non si possono riutilizzare né riciclare), e di favorire invece, le frazioni riciclabili quali la carta, la plastica, il vetro, il metallo e l'organico.



L'amministrazione comunale e la società Dusty - che si occupa dei sevizi di igiene ambientale e raccolta differenziata in città -, intendono profondere ogni energia per fare in modo

che gli utenti riducano ulteriormente il margine di errore nel conferimento dei rifiuti indifferenziati, limitando quindi le quantità da smaltire in discarica.

"Il nuovo calendario - si legge in una nota di Dusty - risponde alla volontà della Srr Area Metropolitana Catania per ridurre la quantità dei rifiuti non differenziati da smaltire in discarica e puntare quindi, all'aumento delle percentuali delle frazioni "recuperabili" che possono essere avviate a riciclo: un processo che, se eseguito nel modo corretto, consentirà una significativa diminuzione delle tonnellate non riciclabili, favorendo la corretta raccolta differenziata e contribuirà nel tempo, di contenere i costi generali della Tari".

Dusty ha avviato dalle scorse settimane la distribuzione del nuovo calendario di esposizione nel quale sono state evidenziate tutte le date da giugno a dicembre, in cui esporre le frazioni "residuo secco" (rifiuto indifferenziato/non riciclabile) e "plastica e lattine". Il ritiro di queste frazioni avverrà ogni due settimane e, in modo alternato, vedrà una settimana l'esposizione del "secco residuo" e nella settimana successiva, l'esposizione della "plastica e delle lattine". La giornata per le frazioni che si alternano è sempre il venerdì.