Vulcania, il comitato civico denuncia: "Rifiuti pericolosi in via Mafalda di Savoia da due mesi"

"Ora basta, il territorio non può essere trattato come una discarica di rifiuti tossici". La denuncia del Comitato Vulcania Ambiente, attivo sul fronte ambientale e nella segnalazione di abbandoni abusivi di rifiuti pericolosi. "Siamo arrabbiati, ma non rassegnati, abbiamo segnalato ma niente, i rifiuti di ogni genere stanno ancora lì, non è cambiato nulla - commentano i residenti della zona - Da circa due mesi, dopo un sopralluogo eseguito da una delegazione del comitato, abbiamo riscontrato la presenza di rifiuti pericolosi abbandonati in Via Mafalda di Savoia, all'entrata del Parco Calcutta che, peraltro, non brilla certo per la pulizia, non è sorvegliata da impianti di telecamere".

"Scaricano di tutto - commenta la presidente del comitato Angela Cerri - nonostante le segnalazioni nessuno viene a pulire. Siamo indignati: occorre contrastare questa piaga adottando varie strategie, comprese le sanzioni, per arginare in ogni modo questa pessima consuetudine che ha ripercussioni sulla salute pubblica, sul decoro urbano e l'ambiente che ci circonda".