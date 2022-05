Inizio turbolento per la differenziata nel lotto Centro, vertice a Palermo per "sbloccare" la discarica

L'avvio della raccolta differenziata "porta a porta" nel lotto Centro non è stato dei più sereni. La saturazione della discarica di Lentini ha comportato un nuovo limite al conferimento dei rifiuti. La consegna dei mastelli è stata solo parziale, raggiungendo meno della metà delle quasi 15 mila famiglie residenti ad Ognina e Picanello. "Anche i commercianti che hanno ricevuto i contenitori loro dedicati sono pochi - spiega il consigliere di municipalità Davide Marraffino (Prima Italia)- e molti non sanno che per ottenerli è necessario effettuare una richiesta specifica, cui segue un sopralluogo. La campagna informativa ha avuto molti punti deboli. Ho effettuato diversi passaggi presso l'isola ecologica di Picanello, registrando come siano ad oggi meno di 7 mila i kit consegnati. Con soli 2 o 3 contenitori per famiglia invece che 5, come previsto. Temo a questo punto l'aggravarsi della situazione sul fronte discariche, già presenti ampiamente nel nostro territorio".

Addio a 630 cassonetti

Domenica 29 maggio il Secondo Municipio si è risvegliato con le strade piene di rifiuti ingombranti, scaricati in fretta e furia prima dell'addio ai cassonetti. Che però sono per buona parte ancora al loro posto, semplicemente capovolti. "Spariranno entro oggi, - assicura l'assessore comunale ai rifiuti Andrea Barresi - del resto non era una impresa facile rimuovere 630 cassoni da un'area che comprende 45mila abitanti. La quantità di rifiuti che abbiamo rimosso fino ad ora è imbarazzante. Questa zona della città produceva in media 65 tonnellate di indifferenziato. Domenica ne abbiamo raccolte 160 e molte altre sono ancora in strada. Adesso serviranno i bracci meccanici dei 'ragni' per venirne fuori". Come già accaduto a Nesima nei giorni scorsi, dove il "porta a porta" è già attivo da tempo.

Grossi sacchi dei rifiuti lasciati in corso delle Province, nei pressi dei cestini. Qui la differenziata è attiva da parecchio tempo

Un vertice per "sbloccare" la discarica di Lentini

Oggi è in programma un nuovo vertice a Palermo per tentare di superare l'empasse connesso al limite di conferimento della discarica di Lentini, gestita dalla Sicula Trasporti. L'assessore regionale al ramo, Daniela Baglieri, tenterà di fare pressing per normalizzare la situazione. Contando anche su una previsione in decrescita nella raccolta dell'indifferziato, con l'obiettivo del 42 per cento di rifiuti selezionati correttamente dai cittadini nelle loro case. Attualmente sono una dozzina i camion in coda.

Telecamere contro le discariche abusive

Sul fronte delle discariche abusive si prospetta una lotta senza quartiere agli incivili ed ai professionisti dell'abusivismo. "Procederemo speditamente con l'installazione di telecamere in tutte le aree sensibili. Sono già attive nel lotto Centro ed abbiamo elevato le prime multe - specifica Barresi - Il monitoraggio delle immagini avviene in una specifica control room, non sarà facile farla franca. Confidiamo nel buon senso dei cittadini. Entro la fine del prossimo mese sarà completata la consegna dei mastelli a tutte le13mila e 500 famiglie che risiedono in questa parte della città. Fino ad ora abbiamo usato delle risorse comunali per l'avvio della campagna di distribuzione. Il 20 giugno si attende il passaggio di consegne al consorzio Gema, che sostituirà la Dusty facendosi carico di questa incombenza con le proprie risorse".

Alcuni cittadini ripresi mentre scaricano rifiuti, alimentando delle discariche abusive: saranno adesso multati

Cassoni carrellati per condomini ed attività commerciali

"Per i condomini più grandi - spiega ancora l'assessore comunale Andrea Barresi - procederemo alla consegna di piccoli carrellati". Stessa cosa per le attività commerciali. Sono ancora poche le botteghe e gli esercizi che hanno ricevuto gli appositi kit, con dimensioni proporzionali alla loro grandezza e produzione di scarti. Ma gli ispettori della polizia municipale stanno lavorando per colmare questi deficit nel più breve tempo possibile.