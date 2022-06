Multe salate per pescatori abusivi e "sporcaccioni" nel porto di Riposto

Un'attività di tutela ambientale e contrasto all’abbandono di rifiuti nel porto di Riposto è stata messa in atto dalla locale guardia costiera. Anche grazie al controllo del sistema di video sorveglianza ed il costante pattugliamento dell'area portuale, è stato possibile accertare diverse violazioni della normativa ambientale con grave danno anche per il decoro e per le condizioni igienico sanitarie del luogo. Il monitoraggio ha portato all'identificazione di diversi trasgressori con pesanti sanzioni amministrative per un totale, solo nell’ultima settimana, di circa 1500 euro. I militari hanno accertato che alcune persone, dopo aver consumato il proprio pasto sulla passeggiata del porto, abbandonavano tranquillamente i propri scarti per terra: bottiglie di birra, cartoni della pizza, sacchetti di carta, plastiche ed altro. Altri sono stati sorpresi mentre, dopo aver esercitato abusivamente la pesca in porto, abbandonavano i loro rifiuti direttamente sulla banchina, legando i sacchetti in corrispondenza del trespolo antincendio che affaccia sullo specchio acqueo. Tali soggetti, alcuni già identificati e altri in corso di identificazione, riceveranno anche l'addebito, da parte del Comune, dei costi di smaltimento dei rifiuti abbandonati illegittimamente.

“Il porto di Riposto - sottolinea il comandante della guardia costiera, Francesca Natale - è ambiente di vita e di lavoro e ,come tale, merita rispetto soprattutto da chi lo vive come punto di aggregazione e svago. L’abbandono di rifiuti e micro rifiuti, oltre a danneggiare il decoro di un luogo pubblico vissuto e riconosciuto dalla collettività, rappresenta un serio pericolo di inquinamento del vicino mare. Per questo motivo continueranno serrati controlli, volti alla identificazione dei trasgressori, nella speranza che non sia solo l’attività repressiva a far riflettere ma soprattutto la consapevolezza del danno che questi soggetti creano all’ambiente e al proprio territorio.”