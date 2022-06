Rifiuti, procede la rimozione delle discariche abusive dal IV municipio

La rimozione delle discariche abusive dal IV municipio di Catania prosegue senza sosta. Le montagne di spazzatura vengono raccolte dai mezzi e dagli operai della Società Gema, in piena collaborazione con il comune di Catania, nell’ottica di un costante ritorno alla normalità.

“Stiamo puntando moltissimo sulla raccolta porta a porta unica ed esclusiva via per l'eliminazione delle discariche - afferma il presidente del IV municipio, Erio Buceti - in questo contesto la sinergia con l’amministrazione comunale è assolutamente continua e costante e questo sta portando a risultati mai sperati finora”. Ad essere ripulita dalla spazzatura è la vasta area tra via Ercole Patti e via Giuseppe Ballo nel quartiere di Cibali.

“In questo quartiere da meno di una settimana è stata estesa la raccolta differenziata - prosegue Buceti - ovviamente chiediamo la piena e totale collaborazione dei catanesi che, giorno dopo giorno, comprendono l’importanza di cambiare rispetto al passato e attivare tutte quelle forme di cittadinanza attiva che possono restituirci un territorio più a misura d’uomo. Quartieri come San Giovanni Galermo, Cibali, Trappeto Nord in passato erano tristemente famosi per il proliferare delle discariche abusive. Oggi operiamo per realizzare una radicale inversione di tendenza anche con il potenziamento dei controlli da parte della polizia municipale e alle telecamere di sicurezza anti-discariche”.