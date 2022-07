Rifiuti, dal primo agosto consegna dei kit dei mastelli nel centro di ritiro di via Ala

Il prossimo primo agosto, contestualmente all'avvio di un altro step della raccolta differenziata porta a porta, esteso all’area denominata “Montessori-Santa Maddalena” contigua al centro storico che interessa circa 3500 utenze tra private e commerciali, partirà anche la consegna dei kit dei mastelli per i residenti del lotto Centro. La consegna, a cura del consorzio Gema, avverrà nel centro di ritiro di via Beccaria con ingresso anche da Via Ala, già a partire da giorno 1 agosto coi seguenti orari: da lunedì 1 a venerdì 5 agosto dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Sabato 6 dalle 8.30 alle 13.30. Da Lunedì 8 a venerdì 12 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Per ritirare i mastelli occorre presentarsi forniti di documento di riconoscimento e codice fiscale. E’ possibile delegare per iscritto una persona diversa dal diretto interessato.