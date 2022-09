Emergenza rifiuti, Senato approva lo stanziamento di 280 mln per i Comuni siciliani: "Nuove speranze per ridurre la Tari"

Circa 280 milioni di euro ai Comuni siciliani per fronteggiare l'emergenza rifiuti. È il tenore di un emendamento approvato al Senato "per garantire le funzioni e i servizi indispensabili prioritariamente riguardanti le emergenze rifiuti e igienico-sanitaria dei comuni di Palermo e Catania, nonché degli altri Comuni siciliani, sulla base della popolazione residente". Il testo viene incontro agli enti locali per attenuare i maggiori oneri derivanti dai costi di conferimento in discarica.

Ad annunciarlo sul proprio profilo social è il consigliere comunale di FdI Luca Sangiorgio. "Ho auspicato più volte un intervento del governo nazionale per fronteggiare gli aumenti dei costi del conferimento in discarica - si legge nel post - e spero quanto prima di poter fare notare a tutti che grazie al voto responsabile di due settimane addietro (a seguito del quale è stato approvato l'aumento della Tari, ndr) abbiamo evitato un nuovo squilibrio finanziario e un nuovo dissesto del nostro Ente".

L'emendamento arriva dopo la proroga della terza rata della Tari approvata nei giorni scorsi dal Consiglio comunale. Un rinvio che avrebbe avuto come obiettivo quello di attendere nuovi fondi da Roma in modo tale da potere sperare in una riduzione dell'aumento della tariffe. Non può ancora considerarsi una vittoria definitiva perché adesso si attende il voto favorevole della Camera dei deputati.