I rifiuti della discarica di Lentini andranno in Olanda, Papale (Fi): "Sbloccare iter dei termovalorizzatori"

A causa della saturazione degli impianti della discarica di Lentini, gestita dalla Sicula Trasporti, la Regione Siciliana ha autorizzato il trasferimento di 10mila tonnellate di rifiuti verso l' impianto di trattamento olandese "Eew Energy from Waste Delfzijl Bv". Il governo Musumeci nei mesi scorsi aveva espresso parere favorevole alla costruzione di due termovalorizzatori in Sicilia, che potrebbero alleggerire e rivoluzionare il sistema di smaltimento dell'indifferenziata. Uno di questi dovrebbe sorgere proprio a Pantano d'Arci, in territorio catanese. Ma sarà il suo successore a farsi carico dell'iter burocratico, attualmente posto in stand by. La Sicula Trasporti aveva comunicato nelle scorse settimane una nuova riduzione dei carichi in entrata: le 1.200 tonnellate giornaliere erano state ridotte a 70 tonnellate.

Sul nodo-rifiuti è intervenuto il deputato regionale di Forza Italia, Alfio Papale, che rilancia la necessità di non bloccare l'iter per la costruzione dei termovalorizzatori sull'Isola. "Impacchettare e spedire i nostri rifiuti altrove è una scelta di comodo, che non serve a risolvere il problema. Sono fermamente contrario all’autorizzazione a tempo che la Regione siciliana ha concesso per il trattamento dei rifiuti in Olanda. In questo modo si tappa solo la falla che rischia però di diventare sempre più ingestibile e cronica. Da subito mi attiverò affinché i rifiuti siano bruciati nei nostri termovalorizzatori. D’altronde, l’iter per la loro realizzazione era stato avviato. Non capisco i motivi ostativi che ne hanno bloccato i lavori. È meglio pagare con i soldi dei contribuenti per spedire 10 mila tonnellate di rifiuti all’estero?".